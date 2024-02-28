Μνημόσυνο θα τελεστεί σήμερα στις 12 σήμερα το μεσημέρι, από τις οικογένειες των θυμάτων στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Όπως γράφει το onlarissa.gr, οι οικογένειες των θυμάτων αποφάσισαν να μην παραστούν στην τελετή αντιπροσωπείες πολιτικών κομμάτων, ενώ σε απόσταση από τον τόπο της τελετής, θα υπάρξει ειδικά προκαθορισμένος χώρος για τους εκπροσώπους του Τύπου.

Η σφοδρή σύγκρουση, ο εκτροχιασμός και η ανάφλεξη των συρμών προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των δύο μηχανοδηγών. Οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 85. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα.

Η στιγμή της σύγκρουσης που «βύθισε» στο πένθος τη χώρα, καταγεγραμμένη από κάμερα ασφαλείας:

Ταυτόχρονα στη Λάρισα θα πραγματοποιηθούν δύο συγκεντρώσεις η μία από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας στην Κεντρική πλατεία και η άλλη από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Λάρισας στην πλατεία Ταχυδρομείου.

Στις 10.30, στην Κεντρική Πλατεία, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας έχει απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία. Με σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», ο πρόεδρος του ΕΚΛ, Γιάννης Σκόκας τόνισε πως το «έγκλημα των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί», ενώ με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στην πλατεία, θα ακολουθήσει πορεία έως την πλατεία του ΟΣΕ όπου και θα αποκαλυφθεί μνημείο στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.

Μισή ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 11 το πρωί, στην πλατεία Ταχυδρομείου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ν. Λάρισας, με τον πρόεδρο, Μιχάλη Τζιατζιά, να απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.

Την ίδια ώρα, αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας της υπόθεσης στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία ολοκλήρωσε προ ημερών της εργασίες της.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή Βασίλης Κόκκαλης, ζήτησε την πρόσβαση των μελών της εξεταστικής επιτροπής στη δικογραφία του εφέτη-ανακριτή Λάρισας, και τη «τη συσχέτιση της δικογραφίας, που απεστάλη από την προηγούμενη εβδομάδα από τον εφέτη-ανακριτή, την πρόσβαση, δηλαδή, όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής στην δικογραφία των Τεμπών, και την παράταση, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, στην κατάθεση των πορισμάτων (των κομμάτων)».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι «η δικογραφία έφυγε από τη Λάρισα την Παρασκευή (23/02/2024)».

Ζήτημα να επανεκκινήσει τις εργασίες της η επιτροπή έθεσε το ΚΚΕ, αλλά αυτό το σενάριο φαντάζει διαδικαστικά πολύ δύσκολο. Ωστόσο, εφόσον προκύψουν σημαντικά νέα δεδομένα από τη δικαστική έρευνα, τότε δεν αποκλείεται να τεθούν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιώσεις κλήσεις νέων και κρίσιμων μαρτύρων.

Σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε ότι στις 8 Μαρτίου, τα κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν τα πορίσματά τους και ότι, αυτά θα συζητηθούν στις 11 Μαρτίου.

