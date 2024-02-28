Βουβό «αντίο» στα τρία δικά τους κορίτσια, την Αναστασία, τη Θώμη και τη Χρύσα, αλλά και στα υπόλοιπα αδικοχαμένα παιδιά του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, είπαν το βράδυ της Τρίτης οι Τρικαλινοί.

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr οι Τρικαλινοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειας Πλακιά που τους ζήτησε να έρθουν στην κεντρική πεζογέφυρα της πόλης και μαζί να προσευχηθούν για την ανάπαυση των ψυχών των τριών κοριτσιών.

