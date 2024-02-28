Ένας χρόνος από την τραγωδία των Τεμπών: Μεσίστιες σήμερα οι σημαίες στο ΑΠΘ

Μεσίστιες θα κυματίζουν σήμερα, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, οι σημαίες στο ΑΠΘ και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες στη μνήμη των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους ήταν φοιτητές του Ιδρύματος.

Σε ανακοίνωση τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ κάνουν λόγο για «μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας».



Πηγή: skai.gr

