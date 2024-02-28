Σοβαρό επεισόδιο έγινε το βράδυ της Περασμένης Κυριακής, στο Συκούριο της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν σημειώθηκε στην Κεντρική πλατεία, έξω από το σπίτι ενός 45χρονου που μαζί με τον 37χρονο αδελφό του διατηρούν καταστήματα στη Λάρισα.

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν κατά τις καταγγελίες των παθόντων από τις παρενοχλήσεις ανηλίκων που «κατέβαζαν» τον γενικό διακόπτη παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι του 45χρονου, ενώ φέρεται να είχαν προβεί και σε άλλες πράξεις.

Ο 45χρονος βγήκε να ζητήσει το λόγο και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων αλλά και νεαρών ενηλίκων ατόμων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κατά την πτώση του στο έδαφος, σοβαρά στο ένα του πόδι. Κατά τις αρχές, επίθεση δέχθηκε και ο 37χρονος αδελφός του. Ο 45χρονος νοσηλεύεται από το βράδυ της Κυριακής σε νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ για την υπόθεση ήδη έχει επιληφθεί και σχηματίζει δικογραφία σε βάρος αρκετών ατόμων, το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.