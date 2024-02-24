Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στο ΑΤ Άρτας μετέβη σοκαρισμένη μητέρα 9χρονου αγοριού η οποία κατήγγειλε πως την ώρα που βρισκόταν σε παιδική χαρά με τον ανήλικο γιο της, ένας 83χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητο του πλησίον της παιδικής χαράς εξήλθε του οχήματος και ούρησε στο οδόστρωμα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας όμως δεν σταμάτησε εκεί. Κατευθύνθηκε σε θάμνο δίπλα στην παιδική χαρά και προέβη σε γενετήσια πράξη (αυνανισμό).

Η μητέρα εμβρόντητη παρακολουθούσε τις απρεπείς κινήσεις του ηλικιωμένου και αμέσως πήγε στην αστυνομία όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Ο 83χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αναζητείται από τις αρχές.

