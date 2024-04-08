Τέμπη: Εκπαιδευμένα σκυλιά στο ιδιωτικό οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα μπάζα

Μία ιδιωτική ειδική ομάδα με εκπαιδευμένους σκύλους πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες σήμερα για την ανεύρεση ανθρώπινων ιστών στο ιδιωτικό οικόπεδο όπου έχουν μεταφερθεί τα μπάζα από το δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Πάνου Γαρουφαλιά.

Σημειώνεται ότι και την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία για ευρήματα.

Σε ό,τι αφορά το δικαστικό κομμάτι μέχρι το Πάσχα αναμένεται να απολογηθούν τόσο τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ που κατηγορούνται όσο και δύο άλλα στελέχη της Hellenic Train. Ο εφέτης ανακριτής περιμένει τις πραγματογνωμοσύνες για να τις εντάξει στη δικογραφία την οποία αναμένεται να παραδώσει μέσα στο καλοκαίρι ώστε να οριστεί η δίκη που θα γίνει σε έναν χώρο των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, περίπου στις αρχές του επόμενου δικαστικού έτους.



Πηγή: skai.gr

