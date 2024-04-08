Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε «γάγγραινα» για την ελληνική κοινωνία εξελίσσεται η ενδοοικογενειακή βία, καθώς τα περιστατικά είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου, 26 περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες όλης της Επικράτειας.

Η έξαρση των περιστατικών αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς το 2023 «έκλεισε» με 13.342 πολίτες που κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Αίσθηση προκαλεί ο αριθμός των ανδρών που καταγγέλλουν ενδοοικογενειακή βία -τα προηγουμένα χρόνια δεν υπήρχαν ανάλογες καταγγελίες- καθώς από τα 13.342 περιστατικά το 2023, τα 3.456 αφορούν θύματα άντρες και τα 9.886 γυναίκες.

Σύμφωνα με αναλυτές το 2024 όσον αφορά την έκρηξη τέτοιων περιστατικών προβλέπεται δυσοίωνο καθώς μέσα σε δυο μόνο μήνες (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 29 Φεβρουαρίου 2024), έχουν καταγράφει 2.091 περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

