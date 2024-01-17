Λογαριασμός
Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Αττική λόγω της τελετής παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων αρχηγού ΓΕΑ

Η τελετή πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν πάνω από την Αττική περίπου στις 10:00, στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης-παραλαβής των καθηκόντων του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας από τον επίτιμο αρχηγό, πτέραρχο ε.α. Θεμιστοκλή Μπουρολιά, στον αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Η τελετή πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΑ.

