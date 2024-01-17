Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλο μποτιλιάρισμα συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών που εκτελούνται σε οικοδομή παραπλεύρως της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Αχιλλέως.
Πηγή: skai.gr
- Μαφιόζικη εκτέλεση στο Νέο Κόσμο: «Αλλοδαποί, άριστοι επαγγελματίες» οι δολοφόνοι του 44χρονου
- Ένοχοι πρώην προϊστάμενοι του ΟΣΕ για τον θάνατο από ηλεκτροπληξία 15χρονου από τα καλώδια ηλεκτροκίνησης στη Λάρισα
- Βόλος: «Βίαζε την κόρη μου και ο γιος μου ήταν στο δίπλα δωμάτιο» είπε στον ανακριτή ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.