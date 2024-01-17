Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών που εκτελούνται σε οικοδομή παραπλεύρως της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Αχιλλέως.

Πηγή: skai.gr

