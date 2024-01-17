Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας Πλουτοχώρι της Ηλείας, για τον εντοπισμό του οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Οι έρευνες των ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ, αλλά και των πυροσβεστών, θα συνεχιστούν στον χείμαρρο της Κόβιτσας, όπου η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσε, καθώς και προς την περιοχή του ποταμού Αλφειού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί βρέθηκε η σορός της 38χρονης γυναίκας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ενώ λίγο πιο μακριά είχε εντοπιστεί και το όχημα.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε το αυτοκίνητο από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

