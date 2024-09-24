Ταξιδιωτική οδηγία προς τους Έλληνες επισκέπτες εξέδωσε η ελληνική Πρεσβεία στον Λίβανο λόγω της κλιμάκωσης της βίας και των συγκρούσεων στην περιοχή.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η ελληνική πρεσβεία αναφέρει ότι «σε συνέχεια προσφάτων εξελίξεων, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αποφυγή επισκέψεων σε Λίβανο, υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς και η άμεση αναχώρηση των ευρισκομένων ως επισκεπτών στο Λίβανο Ελλήνων, με διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».



Σε συνέχεια προσφάτων εξελίξεων, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αποφυγή επισκέψεων σε Λίβανο, υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς και η άμεση αναχώρηση των ευρισκομένων ως επισκεπτών στο Λίβανο Ελλήνων, με διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις. — Greece in Lebanon (@GreeceinLebanon) September 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.