Ταξιδιωτική οδηγία της ελληνικής Πρεσβείας στον Λίβανο προς τους Έλληνες επισκέπτες: «Εγκαταλείψτε τη χώρα»

Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αποφυγή επισκέψεων σε Λίβανο, καθώς και η άμεση αναχώρηση των ευρισκομένων ως επισκεπτών στο Λίβανο Ελλήνων, αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία

Λίβανος

Ταξιδιωτική οδηγία προς τους Έλληνες επισκέπτες εξέδωσε η ελληνική Πρεσβεία στον Λίβανο λόγω της κλιμάκωσης της βίας και των συγκρούσεων στην περιοχή.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η ελληνική πρεσβεία αναφέρει ότι «σε συνέχεια προσφάτων εξελίξεων, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αποφυγή επισκέψεων σε Λίβανο, υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς και η άμεση αναχώρηση των ευρισκομένων ως επισκεπτών στο Λίβανο Ελλήνων, με διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».
 

