Συνελήφθη χθες το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια ένας 65χρονος ρασοφόρος τον οποίο περαστικοί τον είδαν να αυνανίζεται πίσω από ένα δέντρο, έξω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 65χρονο, τον οποίο ακινητοποίησαν και συνέλαβαν με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είναι παλαιοημερολογίτης ιερέας.

Πηγή: skai.gr

