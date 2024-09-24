Λογαριασμός
Συνελήφθη επιδειξίας παπάς κοντά σε δημοτικό σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Περαστικοί είδαν χθες το πρωί έντρομοι τον 65χρονο ρασοφόρο να αυνανίζεται πίσω από ένα δέντρο, έξω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής 

παπας

Συνελήφθη χθες το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια ένας 65χρονος ρασοφόρος τον οποίο περαστικοί τον είδαν να αυνανίζεται πίσω από ένα δέντρο, έξω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 65χρονο, τον οποίο ακινητοποίησαν και συνέλαβαν με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είναι παλαιοημερολογίτης ιερέας. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ιερέας σύλληψη σχολείο Νέα Φιλαδέλφεια
