Φρουροί της Επανάστασης: 24 πλοία διέσχισαν το τελευταίο 24ωρο το Στενό του Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι 24 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης επεσήμανε ότι επιτρέπει τη διέλευση περιορισμένου αριθμού πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μέσω καθορισμένων διαδρομών κάθε μέρα, προκειμένου «να αποφευχθεί ο συνωστισμός».

Χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι 26 εμπορικά πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ μέσα σε ένα 24ωρο.

Πηγή: skai.gr

