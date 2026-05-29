Βίντεο δείχνει ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική φρεγάτα «Admiral Essen»

Η ρωσική φρεγάτα κατευθυνόμενων βλημάτων «Admiral Essen», φορέας πυραύλων κρουζ Kalibr, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone σε ρωσική ναυτική βάση

Νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φέρεται να δείχνει ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική φρεγάτα «Admiral Essen» στη Νοβοροσσίισκ

Η ρωσική φρεγάτα κατευθυνόμενων βλημάτων «Admiral Essen» (Адмираλ Эссен), φορέας πυραύλων κρουζ Kalibr, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσσίισκ.

Στο βίντεο, τραβηγμένο τη νύχτα της 23ης Μαΐου, φαίνεται καθαρά ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας απέτυχαν να αναχαιτίσουν το drone πριν από την πρόσκρουση.

Η συγκεκριμένη κλάση αποτελεί εξέλιξη των φρεγατών κλάσης Talwar που είχε κατασκευάσει η Ρωσία για το Ινδικό Ναυτικό. Είναι ένα σύγχρονο πλοίο πολλαπλών ρόλων, με έμφαση στις τεχνολογίες stealth (χαμηλό ίχνος στα ραντάρ).

