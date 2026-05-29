Νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φέρεται να δείχνει ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική φρεγάτα «Admiral Essen» στη Νοβοροσσίισκ

Video shows Ukrainian drone strike on Russian frigate “Admiral Essen” in Novorossiysk



The Project 11356 frigate “Admiral Essen,” a carrier of Kalibr cruise missiles, was struck by a Ukrainian drone at the Russian naval base in Novorossiysk.



Footage from the night of May 23… pic.twitter.com/qKiyrkVg4u May 29, 2026

Η ρωσική φρεγάτα κατευθυνόμενων βλημάτων «Admiral Essen» (Адмираλ Эссен), φορέας πυραύλων κρουζ Kalibr, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσσίισκ.

Στο βίντεο, τραβηγμένο τη νύχτα της 23ης Μαΐου, φαίνεται καθαρά ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας απέτυχαν να αναχαιτίσουν το drone πριν από την πρόσκρουση.

Η συγκεκριμένη κλάση αποτελεί εξέλιξη των φρεγατών κλάσης Talwar που είχε κατασκευάσει η Ρωσία για το Ινδικό Ναυτικό. Είναι ένα σύγχρονο πλοίο πολλαπλών ρόλων, με έμφαση στις τεχνολογίες stealth (χαμηλό ίχνος στα ραντάρ).

Πηγή: skai.gr

