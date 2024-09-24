Στους 558 οι νεκροί στον Λίβανο από το ισραηλινό σφυροκόπημα

Τους 558 έφτασαν οι νεκροί από τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 50 παιδιά και 94 γυναίκες.

Ο αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 1.835, σύμφωνα με ανακοίνωση από τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, την Τρίτη.

Το γραφείο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, «για περαιτέρω επαφές» μετά το κλιμακούμενο κύμα των ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο τη Δευτέρα.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα στα νότια σύνορά του, το Ισραήλ στρέφει την προσοχή του στα βόρεια σύνορα, όπου η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς, την οποία υποστηρίζει επίσης το Ιράν.

Οι μάχες έχουν εγείρει φόβους ότι οι ΗΠΑ, ο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, και το Ιράν, μαζί με τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι της Υεμένης και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, θα οδηγηθούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

