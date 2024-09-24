Δολοφονία Λυγγερίδη: Ηθική αυτουργία διερευνά ο ανακριτής

Η "Δίκη ΣΚΑΪ" αποκάλυψε ότι ο 9ος Τακτικός Ανακριτής Αθηνών Παναγιώτης Τζιούβας διερευνά το κακουργηματικό αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Η δικογραφία περιέχει 28 αδικήματα με κορυφαίο αυτό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται σε επίσημα έγγραφα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την ιδιότητα SLO ().

Οι Ι. Α., Δ. Μ. και Α. Χ. είχαν διαπιστεύσεις εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και – όπως αναφέρεται στη δικογραφία - «αυτό μαρτυρά άμεση σχέση του διαπιστευμένου προσώπου με την ομάδα που του χορηγεί τη διαπίστευση».

Ο ανακριτής διαπιστώνει ότι πρόκειται για ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δολοφόνησε τον αστυνομικό και ταυτόχρονα ήταν και διαπιστευμένα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Μάλιστα σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις «έδωσαν το σύνθημα, με φωνές και χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών τους, στους «μικρούς» της οργάνωσης να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για πρόκληση επεισοδίων και ύφεση στις αστυνομικές δυνάμεις».

Γίνεται αναφορά στον αγώνα Ολυμπιακού – ΑΕΚ της 23ης Απριλίου 2023, όπου μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων, οπαδοί των γηπεδούχων προκαλούσαν τη διακοπή του αγώνα, πετώντας μπάλες στον αγωνιστικό χώρο.

«Το ίδιο έπρατταν τόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, όσο και ο αντιπρόεδρος Κώστας Καραπαπάς», αναφέρεται στη δικογραφία.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο κατηγορούμενος Ι. Α. έκανε σήμα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στις στήλες 6 και 7 να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο και να προκαλέσουν επεισόδια σε βάρος των αστυνομικών.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη τέσσερις μέρες πριν τη δολοφονία Λυγγερίδη.

Στον αγώνα Βόλου – Ολυμπιακού της 3ης Δεκεμβρίου 2023, ο κατηγορούμενος Ι. Α., αφού προηγουμένως συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των επεισοδίων.

Μάλιστα φρόντισε να ανοίξει και η πόρτα μεταξύ της κερκίδας και του αγωνιστικού χώρου, στην οποία βρίσκονταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού ώστε να διευκολυνθεί η εισβολή τους.

Στον ανακριτή έχουν παραδοθεί στοιχεία από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, με βάση τα οποία, οι κατηγορούμενοι Ι. Α., Δ. Μ., Θ. Π., Π. Κ., Α. Χ. και Μ. Χ., είναι εργαζόμενοι είτε στην επίσημη μπουτίκ του Ολυμπιακού είτε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός είτε στο Δήμο Πειραιά.

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΜΑΓΝΩΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ!

Τεράστια κενά εμφανίζει η δικογραφία για την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι η ανάκριση για τους 167 συλληφθέντες κατηγορούμενους είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Απρίλιο.

Η "Δίκη στον ΣΚΑΪ" αποκάλυψε ότι οι απομαγνητοφωνήσεις των καταγεγραμμένων συνομιλιών των εμπλεκομένων δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα του ανακριτή, για τη διερεύνηση της ηθικής αυτουργία στην υπόθεση της δολοφονίας.

Παράλληλα το γεγονός ότι ακόμη παραμένει ανολοκλήρωτη η έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ έχουν προφυλακιστεί 20 από τους 67 κατηγορούμενους, αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο συμπληρωματικών απολογιών, για όλους όσους έχουν ήδη απολογηθεί, καθώς θα πρέπει να λάβουν γνώση και των νέων στοιχείων της δικογραφίας.

