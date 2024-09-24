Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στη Βηρυτό είχε στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Λίγα λεπτά αργότερα, η Χεζμπολάχ ανακοίμωσε ότι κηρύττει τον πόλεμο στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι «αυτοί που δέχονται επίθεση, δικαιούνται να αντεπιτεθούν».

Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ:

Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ, στόχος ήταν ο υπεύθυνος πυραυλικών συστημάτων της οργάνωσης, Ιμπραχίμ Μουχαμάντ Καμπίσι (Ibrahim Muhammad Kabisi), ο οποίος «εξουδετερώθηκε».Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από το πυραυλικό χτύπημα σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15.

Δείτε βίντεο από το σημείο της πυραυλικής επίθεσης:

⚡️Israeli Air Force carries out pinpoint strike in Beirut.



Target of elimination in Dahiya: Ibrahim Muhammad Kabisi - head of Hezbollah's rocket unit. pic.twitter.com/5RiYzpwdey — Nigroll (@nigroll) September 24, 2024

Η αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα κτίριο στη συνοικία Ghobeiry, στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ επέζησε.

The Israel Defense Force has announced that a Targeted Strike, likely on a Senior Hezbollah Leader, was carried out against Beirut. pic.twitter.com/Rrz79C4iNQ — OSINTdefender (@sentdefender) September 24, 2024

Λίγο νωρίτερα, αρχηγός του στρατού του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι «οι επιθέσεις θα ενταθούν σήμερα», ενώ οι νεκροί από τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο ανέρχονται σε 558 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 50 παιδιά και 94 γυναίκες.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο τους τελευταίους μήνες ήδη έχουν σκοτωθεί ο «υπ’ αριθμόν δύο», ο Ιμπραχίμ Ακίλ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Φουάντ Σουκρ.

Χθες μια από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ είχε στόχο τον στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου Αλί Καράκι. Με ανακοίνωσή της αργά χθες η σιιτική οργάνωση τόνισε ότι ο Καράκι «είναι καλά» και βρίσκεται σε «ασφαλή τοποθεσία».

Για ισραηλινά φυλλάδια με "πολύ επικίνδυνο" barcode προειδοποιεί η Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα και ενώ χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ ανέφερε πως το Ισραήλ ρίχνει φυλλάδια που έχουν έναν «πολύ επικίνδυνο» barcode πάνω σε αυτά, προειδοποιώντας πως η σάρωση του κωδικού από κινητό τηλέφωνο "αφαιρεί όλες τις πληροφορίες" από οποιαδήποτε συσκευή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Οδηγίες στους πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν από τη χώρα

Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στον Λίβανο θα πρέπει να φύγουν τώρα που υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πτήσεις, είπε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κϊρμπι, καθώς μαίνεται η βία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές επιλογές για τους Αμερικανούς ώστε να φύγουν και θα πρέπει να φύγουν τώρα όσο αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες», είπε ο Κίρμπι στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC "Good Morning America", προσθέτοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επαφή με Ισραηλινούς ομολόγους τους.

Πηγή: skai.gr

