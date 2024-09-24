Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Ενόψει χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, ο οποίος ήδη βιώνει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών. Η Χεζμπολάχ διευρύνει τις πυραυλικές της επιθέσεις.

Η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο έχει πάψει να θεωρείται ταμπού. Αυτό προκύπτει από τις χθεσινές ανακοινώσεις τόσο της στρατιωτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, όσο και από τις δηλώσεις του Μπένι Γκαντς, ηγέτη της «Παράταξης Εξουσίας» - του ισχυρότερου σε δημοσκοπικές μετρήσεις κόμματος της αντιπολίτευσης -, λέγοντας ξεκάθαρα ότι «θα υποστηρίξει μία ενδεχόμενη απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για χερσαία επιχείρηση».



Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εντείνει τις πυραυλικές της επιθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας πλέον όχι μόνο τη Χάιφα αλλά και νοτιότερα – από τη Ναζαρέτ και το Γιόκνεαμ μέχρι και τα περίχωρα της Αφούλα, πλησίον του βορείου τμήματος της Δυτικής Όχθης.

Αιμορραγεί ο Λίβανος

Ο Λίβανος διανύει από χθες τα πιο αιματηρά του εικοσιτετράωρα, με το τοπικό Υπουργείο Υγείας να αναφέρει 558 νεκρούς και 1.835 τραυματίες από τους χθεσινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Νότο και στην κοιλάδα Μπεκάα. Ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών αυξάνεται από ώρα σε ώρα εξαιτίας των αλλεπάλληλων ισραηλινών βομβαρδισμών σε όλο τον Λίβανο. Παράλληλα, μετά το χθεσινό μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Νετανιάχου, που απευθυνόταν στα αγγλικά στους πολίτες του Λιβάνου να απομακρυνθούν από περιοχές που ελέγχει η Χεζμπολάχ, οι εθνικές οδοί γέμισαν αυτοκίνητα που τρέπονταν σε φυγή βορειότερα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι, μόνο κατά το περασμένο 24ωρο, έπληξε πάνω από 1.300 στόχους της Χεζμπολάχ, ενώ συγχρόνως βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες αεροπορικές επιχειρήσεις εντοπισμού ανώτατων στελεχών της οργάνωσης, μία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, επιδιώκοντας την εκτέλεση του Άλι Κάρκι, φερόμενου διαδόχου του πρόσφατα δολοφονηθέντος Ιμπραήμ Ακίλ, διοικητή της «Δύναμης Ραντουάν» των κομάντος της Χεζμπολάχ. Παρότι σύμφωνα με τα λιβανικά ΜΜΕ ο Άλι Κάρκι είναι σώος, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, δηλώνει ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, «ουσιαστικά βρίσκεται μόνος του πια στην πυραμίδα της οργάνωσής του».

Σε επιφυλακή το Ισραήλ

Πάντως, η ισραηλινή κοινή γνώμη είναι ψυχολογικά προετοιμασμένη για μία επικείμενη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Η χθεσινοβραδινή απόφαση της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας να θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τα μέτρα προστασίας σε όλη τη χώρα – και όχι μόνο στο βόρειο Ισραήλ, που ήδη ζει σε πολεμικούς ρυθμούς – μιλάει από μόνη της. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι ο μισός εναέριος χώρος του Ισραήλ θα παραμείνει κλειστός για εμπορικές πτήσεις μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, ήδη απαγορεύονται οι πολιτικές πτήσεις για τη ζώνη που εκτείνεται από την παραλιακή πόλη Χαντέρα, 45 χιλιόμετρα βορειότερα του Τελ Αβίβ, και βορειότερα, έως τα σύνορα με τον Λίβανο και τη Συρία. Λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης, παρότι δεν επηρεάζει τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, που βρίσκεται πολύ νοτιότερα της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να ματαιώνουν τα δρομολόγιά τους προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα αεροδρόμια της Βηρυτού και του Αμμάν της Ιορδανίας.

