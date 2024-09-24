Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο-σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στην Γλυφάδα

Όπως αποτυπώνεται στα σοκαριστικά βίντεο του άγριου ξυλοδαρμού στη Γλυφάδα, κανείς δεν προσπάθησε να βοηθήσει το 14χρονο κορίτσι

Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονης στην Γλυφάδα

Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν τα βίντεο ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τα δραματικά λεπτά του άγριου ξυλοδαρμού 14χρονης κοπέλας στη Γλυφάδα και έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Skai.gr.

Στα βίντεο που είναι από κάμερες ασφαλείας στην οδο Λαζαράκη φαίνεται η ομάδα των ανηλίκων να πλησιάζει την κοπέλα και να της επιτίθεται.

Εντύπωση αλλά και προβληματισμό προκαλεί πως ακριβώς δίπλα βρίσκονται νεαροί που δεν αντιδρούν προκειμένου να σώσουν την ανήλικη.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των μεταξύ των ατόμων που της επιτέθηκαν ήταν και δυο γνωστές συνομήλικές της, με τις οποίες είχαν ξανά στο παρελθόν διαφορές.

Το κορίτσι υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δυο άλλων κοριτσιών, οι οποίες συνελήφθησαν για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 14χρονη Γλυφάδα Βία Ανηλίκων Ξυλοδαρμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark