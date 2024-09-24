Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονης στην Γλυφάδα

Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν τα βίντεο ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τα δραματικά λεπτά του άγριου ξυλοδαρμού 14χρονης κοπέλας στη Γλυφάδα και έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Skai.gr.

Στα βίντεο που είναι από κάμερες ασφαλείας στην οδο Λαζαράκη φαίνεται η ομάδα των ανηλίκων να πλησιάζει την κοπέλα και να της επιτίθεται.

Εντύπωση αλλά και προβληματισμό προκαλεί πως ακριβώς δίπλα βρίσκονται νεαροί που δεν αντιδρούν προκειμένου να σώσουν την ανήλικη.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των μεταξύ των ατόμων που της επιτέθηκαν ήταν και δυο γνωστές συνομήλικές της, με τις οποίες είχαν ξανά στο παρελθόν διαφορές.

Το κορίτσι υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δυο άλλων κοριτσιών, οι οποίες συνελήφθησαν για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

