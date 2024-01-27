Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Ένα νέο πρόσωπο θα μπει στην ζωή σας, όσοι από σας είναι αδέσμευτοι, και θα φέρει τον ήλιο στην καρδιά σας. Οι αγωνίες και οι μοναξιές θα αποτελέσουν παρελθόν για σας. Προσοχή στη διατροφή σας! Χαλαρώστε και κάντε πράγματα που θα καλυτερεύσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ταχτοποιήστε όμως και εκκρεμότητες

Ταύρος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση

Δίδυμοι

Εάν έχετε αφήσει κάποιες σχέσεις σας στην τύχη τους, θα σας αφήσουν και αυτές… Δεν σας περισσεύουν όμως οι φίλοι αυτή την περίοδο για να χάσετε μια πολύτιμη και μακροχρόνια φιλία. Κάντε αυτό που πρέπει. Αφιερώστε επίσης χρόνο στον σύντροφο σας, παραμερίζοντας τις άλλες υποχρεώσεις σας, γιατί τον παραμελήσατε πολύ τελευταία. Πραγματοποιήστε μια ρομαντική έξοδο και χαλαρώστε μαζί του!

Καρκίνος

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Λέων

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Παρθένος

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας.

Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…



Ζυγός

Κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αντιρρήσεις που θα σας προβάλλουν, θα σας γεμίσουν με άγχος και εκνευρισμό. Μην κολλάτε στην λεπτομέρεια, αλλά δείτε και την θέση του άλλου. Το φιλάνθρωπο πνεύμα ωστόσο ξυπνάει μέσα σας σήμερα! Δείξτε την αγάπη σας και την έμπρακτη στήριξη σας στους λιγότερο τυχερούς της ζωής.

Σκορπιός

Προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση σήμερα, γιατί τυχόν επιπόλαιες κινήσεις θα μπορούσαν να υποθηκεύσουν το μέλλον και τις οικονομίες σας.

Η μέρα θα σας φέρει μια ανέλπιστη συνάντηση με φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν που θα σας χαροποιήσει. Μια συγκέντρωση οικογενειακή ή φιλική θα κλείσουν μια χαρούμενη μέρα.

Τοξότης

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Αιγόκερως

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Υδροχόος

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.

Ιχθείς

Αναζητήστε την στήριξη, ψυχολογική ή πρακτική, στους γύρω σας, για να μπορέσετε να βγείτε από το αδιέξοδο που έχετε περιέλθει και να προχωρήσετε σε ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε στην ζωή σας. Σε μια αντιπαράθεση που θα προκύψει σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, εσείς έχετε το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης, άσχετα εάν το καταλογίζετε στους άλλους.

Πηγή: skai.gr

