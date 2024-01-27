Σαν σήμερα 27/1: Τούρκοι δημοσιογράφοι υψώνουν τη σημαία τους στα Ίμια

Γεγονότα



1593: Το Βατικανό οδηγεί σε δίκη τον φιλόσοφο Τζορντάνο Μπρούνο για τις αιρετικές απόψεις του.

1827: Ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό τους Διονύσιο Βούρβαχη, Πανούτσο Νοταρά και Βάσο Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών και 600 ιππέων υπό τον Κιουταχή, στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη που επακολουθεί πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχητές.

1880: Ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντάρει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα.

1903: Δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφημερίδα «Νέον Άστυ» το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ «Δράκουλας» σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαφημίζεται από τη σύνταξη της εφημερίδας ως «το περιεργότερον μυθιστόρημα όπερ εδημοσιεύθη εις ἑλληνικήν εφημερίδα».

1975: Η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία απορρίπτει την ελληνική πρόταση.

1996: Κρίση των Ιμίων: Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Χουριέτ» μεταβαίνουν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη Μεγάλη Ίμια. Υποστέλλουν την ελληνική σημαία και υψώνουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι της Χουριέτ.

Γεννήσεις



1756: Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αυστριακός συνθέτης. (Θαν. 5/12/1791)

1832: Λιούις Κάρολ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Τσαρλς Λούντβιτζ Ντόντγκσον, άγγλος συγγραφέας. («Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων») (Θαν. 14/1/1898)

1887: Καρλ Μπλέγκεν, αμερικανός αρχαιολόγος. Διηύθυνε τις νεώτερες ανασκαφές της Τροίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την Ομηρική Τροία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. (Θαν. 24/8/1971)

Θάνατοι

1980: Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζηαντρέα, έλληνας συγγραφέας. («Ακυβέρνητες Πολιτείες») (Γεν. 10/7/1911)

2010: Χάουαρντ Ζιν, αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. (Γεν. 24/8/1922)

2010: Τζερόμ Σάλιντζερ, αμερικανός συγγραφέας. («Ο Φύλακας στη Σίκαλη») (Γεν. 1/1/1919)

