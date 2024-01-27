Τροχαίο ατύχημα: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Συγγρού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Συγγρού.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υπήρξε πρόσκρουση δύο αυτοκινήτων με αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να φύγει από την πορεία του και να καταλήξει στο δρόμο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν νεαροί. Δεν έχει γίνει γνωστό αν από το περιστατικό υπήρξαν τραυματίες.

