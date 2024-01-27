Σεισμός 4.9 Ρίχτερ ανοικτά της Σάμου

Σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου ανοικτά της Σάμου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:19π.μ, με επίκεντρο είναι 25 χλμ Βορειοανατολικά από το Βαθύ της Σάμου, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές της Τουρκίας, με εστιακό βάθος 12,9 χλμ.

«Είναι ένα σεισμός απομεινάρι του μεγάλου σεισμού που είχαμε το 2017», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά ο καθηγητής Γεωλογίας και πρ. ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Δεν συμπίπτει με το ρήγμα που έδωσε τον μεγάλο σεισμό. Είναι ένα τμήμα του ρήγματος προς τα βόρεια. Ο σεισμός αυτός δεν επηρεάζει τη Σάμο και κυρίως το Βαθύ και τις περιοχές που είναι πιο κοντά στο επίκεντρο», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

