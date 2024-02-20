Τα δέκα καλύτερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

Με συνθήματα όπως «Χωρίς εμάς, τι θα φας;» , «Όχι στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς», «Σήμερα πέθανε η κτηνοτροφία» αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν δώσει σήμερα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αιτήματά τους τα οποία όπως λένε δεν ικανοποιούνται από την κυβέρνηση.

Με πανό, κορναρίσματα και φωνές τα πρώτα τρακτέρ μπήκαν νωρίς το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος ενώ σταδιακά Ομόνοια και Σύνταγμα έχουν γεμίσει από διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Δείτε μερικά στιγμιότυπα από την συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα

