Σε 1.039.475 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά -51.613 άτομα (-4,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο του 2023 και μείωση κατά -277 άτομα (-0,03%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από το σύνολο των 1.039.475 ατόμων, 500.459 άτομα (ποσοστό 48,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 539.016 άτομα (ποσοστό 51,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 375.288 άτομα (ποσοστό 36,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 664.187 άτομα (ποσοστό 63,9%).Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 336.379 άτομα (ποσοστό 32,4%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 498.259 άτομα (ποσοστό 47,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 313.020 άτομα (ποσοστό 30,1%) και 192.960 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιανουάριο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 211.988 άτομα, από τα οποία οι 101.113 (ποσοστό 47,7%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 110.875 (ποσοστό 52,3%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιανουάριο του 2024, ανήλθε σε 211.988 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18.356 άτομα (9,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο του 2023 και μείωση κατά -51.324 άτομα (-19,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο του 2023.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 92.468 (ποσοστό 43,6%) και οι γυναίκες σε 119.520 (ποσοστό 56,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 85.138 (ποσοστό 40,2%) είναι κοινοί, 1.773 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 110.875 (ποσοστό 52,3%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 13.212 (ποσοστό 6,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 918 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 72 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

