Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκατοντάδες αγρότες φτάνουν με τα πόδια στο Σύνταγμα - Δείτε φωτογραφίες

Οι αγρότες προσεγγίζουν το Σύνταγμα ανεβαίνοντας την Πανεπιστημίου φωνάζοντας συνθήματα

αγρότες

Με βασικό σύνθημα «χωρίς εμάς, τί θα φας;», οι αγρότες ανεβαίνουν τη  Πανεπιστήμιου και κατευθύνονται στο Σύνταγμα όπου θα συγκεντρωθούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Δείτε φωτογραφίες με τους αγρότες, αυτήν την ώρα: 

αγροτες

αγροτες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Σύνταγμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark