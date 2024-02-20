Με βασικό σύνθημα «χωρίς εμάς, τί θα φας;», οι αγρότες ανεβαίνουν τη Πανεπιστήμιου και κατευθύνονται στο Σύνταγμα όπου θα συγκεντρωθούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Δείτε φωτογραφίες με τους αγρότες, αυτήν την ώρα:
Πηγή: skai.gr
