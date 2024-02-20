Όλοι Μαζί Μπορούμε: Ο ετήσιος υπολογισμός για το 2023

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και το 2023 ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν απολογιστικά, οι παρακάτω δράσεις:

450.000kg ανθρωπιστικής βοήθειας συγκεντρώθηκαν και απεστάλησαν στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας & της Συρίας.

89.928,00€ συγκεντρώθηκαν από τη Συναυλία «Αντώνης Βαρδής, με μια αγκαλιά τραγούδια».

39.743,00€ συγκεντρώθηκαν από το «Με ένα cl1ck μπορείς».

15.794,00€ συγκεντρώθηκαν από τον πενταψήφιο αριθμό «19817».

57.377,00€ συγκεντρώθηκαν από θεατρικές παραστάσεις.

69.931,00€ συγκεντρώθηκαν από δωρεές καταθετών, στο τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

144.367kg τρόφιμα & είδη καθαριότητας συγκεντρώθηκαν από τα καλάθια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜE, που είναι τοποθετημένα σε Super Market, για τις Μητροπόλεις όλης της χώρας.

133.250€ διατέθηκαν για την αγορά τροφίμων μακράς διάρκειας & ειδών ατομικής υγιεινής για 104 φορείς.

66.430€ διατέθηκαν για την αγορά 154 τόνων ζωοτροφών, για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, που πλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

63.072 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 2.044 αιμοδοσίες που έγιναν σε όλη τη χώρα.

17.702 δένδρα φυτεύτηκαν σε 16 αναδασώσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 δράσεις ποτισμάτων.

16.373kg φρούτα & λαχανικά συγκεντρώθηκαν από τον πάγκο του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που βρισκόταν σε Λαϊκές Αγορές της Αττικής, για να ενισχύσει φορείς & ιδρύματα.

11.874€ διατέθηκαν για την αγορά δενδρυλλίων για τις δενδροφυτεύσεις.

2650 κιβώτια συγκεντρώθηκαν με σχολικά είδη για τα Σχολεία των πλημμυροπαθών περιοχών της Θεσσαλίας.

1442 κιβώτια με χριστουγεννιάτικα δώρα συγκεντρώθηκαν σε 60 Δήμους της Αττικής.

248 κιβώτια με φάρμακα συγκεντρώθηκαν για τα Κοινωνικά Φαρμακεία Δήμων της Αττικής & της Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήθηκαν 4 σεμινάρια για το Alzheimer.

Πραγματοποιήθηκαν 4 δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών στο Μικρολίμανο Πειραιά, στο Λιμένι Λακωνίας, στο Φαληράκι Ρόδου και στο λιμάνι Ερμούπολης στη Σύρο.

5.197 εθελοντές στηρίζουν τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Και η προσπάθεια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζεται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.