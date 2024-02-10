Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε διάφορα μπλόκα τις χώρας μας.

Στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου συγκεντρώθηκαν γύρω στις 14:00 αγρότες από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων όπως είχαν προαναγγείλει. Οι διαμαρτυρόμενοι σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων και η διέλευση των οχημάτων γίνεται ελεύθερα.

«Μπλόκο» στην Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Στρυμονικού

Λίγο μετά τις 13:00, αγρότες από το μπλόκο των Σερρών, απέκλεισαν με τρακτέρ τους την Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Στρυμονικού. Ο αποκλεισμός του δρόμου είναι συμβολικός.

Οι αγρότες άναψαν φωτιά και έκαψαν άχυρα.

Συγκεντρωση διαμαρτυρίας στις Καστανιές Έβρου

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το χωριό Καστανιές, στη γέφυρα του ποταμού Άρδα προχώρησαν νωρίτερα σήμερα, Σάββατο οι αγρότες οι οποίοι δεσμεύονται πως δεν θα κλείσουν δρόμους και δεν θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο.

Πηγή: skai.gr

