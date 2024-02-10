Ηράκλειο: Επιχείρηση στα νότια της Κρήτης για 72 μετανάστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στα νότια της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων 72 μεταναστών που επέβαιναν σε πλοιάριο, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες, περισυνελέγησαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού.

Αυτή την ώρα γίνεται η αποβίβασή τους στους Καλούς Λιμένες, ενώ ήδη στην περιοχή σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού Αντώνη Κωνσταντουλάκη, βρίσκονται μέλη του Ερυθρού Σταύρου για τις πρώτες βοήθειες, αστυνομικοί και λιμενικοί, όπως και τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν σε χώρο στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

