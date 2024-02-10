Λάρισα: 54χρονος θώπευσε την εγγονή του- «Με προκάλεσε» δήλωσε στο δικαστήριο

Ένοχος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης εγγονής κρίθηκε από το Τριμελές Εφέσων Λάρισας ένας 54χρονος, με το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο 54χρονος άνδρας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρωί της 24ης Ιουλίου του 2022 σε χωριό παραλίων του Δήμου Αγιάς, «με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα προσέβαλε βάναυσα την τιμή» της ανήλικης (σ.σ. τότε 16,5 χρονών) κόρης του ανιψιού του, «ακουμπώντας τη με τα χέρια του» σε περιοχές που περιγράφονται αναλυτικά στο κατηγορητήριο «και ενώ αυτή κοιμόταν ανάσκελα στην κρεβατοκάμαρα» της εξοχικής κατοικίας του κατηγορουμένου.

Ο 54χρονος αδελφός του παππού της ανήλικης μαθήτριας Λυκείου και η παθούσα -με τη συναίνεση της οικογένειάς της- το καλοκαίρι του ‘22 βρέθηκαν στο εξοχικό του στα παράλια του Νομού Λάρισας για ένα Σαββατοκύριακο στη θάλασσα. Αλλά με την επιστροφή τους, η μητέρα της ανήλικης ήταν αυτή που κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ότι ο 54χρονος θώπευσε την κόρη της, με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η ανήλικη είχε καταγγείλει πως ο παππούς της ήταν εκείνος που τη θώπευσε ενώ κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, ενώ ο κατηγορούμενος, όπως επανέλαβε και στην ακροαματική διαδικασία, τόνισε ότι η ανήλικη ήταν αυτή που τον προκάλεσε. Αρνούμενος, παράλληλα, τα όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος του περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ διευκρινίζεται ότι τόσο από την προανάκριση όσο και από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε κάποια άλλη πράξη σε βάρος της ανήλικης.

Ωστόσο, η εντελώς διαφορετική εκδοχή του 54χρονου για τα όσα συνέβησαν στο εξοχικό του δεν έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο, που τον έκρινε τελικά ένοχο, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.