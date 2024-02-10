«Σήμερα που στους ουρανούς θα φύγει το παιδί μας, όσους την αγαπήσατε, σας θέλουμε μαζί μας… Δάκρυα δεν χρειάζονται, μια προσευχούλα μόνο, για να την έχει συντροφιά στον φωτεινό της δρόμο»

Με αυτά τα λόγια, τα αδέρφια, οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες της 21χρονης Ραφαέλας Πιτσικάλη, κάλεσαν όσους ήρθαν κοντά στο κορίτσι τους, να στείλουν ευχές και προσευχές για καλό στερνό ταξίδι στους ουρανούς.

Ντυμένοι όλοι στα λευκά, αποχαιρετούν αυτή την ώρα το χαμογελαστό κορίτσι στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στα Χανιά.

Η μητέρα της Ραφαέλας που προ ημερών γνωστοποίησε την ημερομηνία της κηδείας, τόνισε την επιθυμία της 21χρονης αλλά και της ίδιας της οικογένειας, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά στο MAKE A WISH Ελλάδος.

Από νωρίς, φίλοι της Ραφαέλας έφτασαν στον ναό, αφήνοντας τα δικά τους μηνύματα αποχαιρετισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.