Η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της προτείνει στους 63 κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, την παράταση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως 12 Φεβρουαρίου 2024 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 7 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικότερα, η ολομέλεια σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Όπως έχει επισημάνει η Ολομέλεια και με την από 19-1-2024 απόφασή της, η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων του κλάδου, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεων του δικηγορικού σώματος.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, ουδεμία εξέλιξη έχει υπάρξει ακόμα και σε ζητήματα όπου επανειλημμένα έχει δεσμευθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και μάλιστα ενώπιον της Ολομέλειας.

Οι κυβερνητικές παλινωδίες τόσο με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάληψη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών όσο και με την μη αποσαφήνιση των σχετικών ζητημάτων δημιουργούν εύλογα βάσιμο προβληματισμό και ανησυχία για τις τελικές κυβερνητικές επιλογές και την εξέλιξη των πραγμάτων και συνιστούν περιφρόνηση για το δικηγορικό σώμα.



Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει:

Α. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα την αποχή των μελών τους, κατ' ελάχιστον, από:

Όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

Τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.

Τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.

Την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).



Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ισχύον σήμερα πλαίσιο.

Η διάρκεια της αποχής προτείνεται μέχρι και την Δευτέρα 12.2.2024.

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Τετάρτη 7.2.2024.



Β. Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών την μεθεπόμενη εβδομάδα σε μέρα που θα αποφασίσει η Ολομέλεια, κατά την συνεδρίασή της στις 7.2.2024, για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου και συγκεκριμένα:

Την κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος

Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης

Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου



Κατά την ημέρα της άνω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας η Ολομέλεια προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από τα καθήκοντά τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.