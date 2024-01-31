Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις της πρόσθετης αρωγής που εξήγγειλε εχθές, Τρίτη ο πρωθυπουργός, ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ο κ. Τριαντόπουλος επεσήμανε ότι αυτό που εξήγγειλε εχθές ο πρωθυπουργός είναι ουσιαστικά ένας δεύτερος κύκλος, στον οποίο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα που θα ανοίξει και θα αναθεωρήσουν την αίτησή τους.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, ο αγρότης μπορεί να αιτηθεί μέσα από την πλατφόρμα που θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα για να πάρει μέχρι επιπλέον 10.000 ευρώ σαν πρώτη αρωγή.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διασταυρώσεις από τις επιτροπές της Περιφέρειας, ώστε να αποδεσμευτούν ακολούθως οι πόροι και να χρηματοδοτηθούν.

Όπως και με την πρώτη αρωγή, οι καταβολές των χρημάτων θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, μία ή δύο φορές.

Ο κύριος Τριαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι «από την ώρα που κάνει κάποιος την αίτηση μέχρι την ώρα που θα δει τα χρήματα στον λογαριασμό του, μεσολαβούν από μία εβδομάδα έως 10 ημέρες».

Στόχος είναι, όπως τόνισε, όλες οι αιτήσεις να ολοκληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος της διαδικασίας, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις θα έχουν λάβει το 70% της ζημιάς που υπέστησαν.

