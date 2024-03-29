Πυροβολισμοί στα ΚΤΕΛ Κηφισού: «Φωτογραφίες- ντοκουμέντο» από το περιστατικό

Μάκης Συνοδινός

Φωτογραφίες ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό, που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό, φέρνει «στο φως της δημοσιότητας» το skaigr.

Ο τραυματίας είναι στο έδαφος και κόσμος του δίνει πρώτες βοήθειες.

Ελεύθερα αφέθηκαν τα ξημερώματα τα 4 άτομα που προσήχθησαν από την αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ μεταξύ αλλοδαπών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 28χρονου ανθρώπου στο χέρι και στα πλευρά.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του τραυματία, κουρδικής καταγωγής, είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.