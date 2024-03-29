Πάτρα: Σχεδόν 70 κιλά ναρκωτικά εντόπισε σε φορτηγό ο σκύλος του Λιμεναρχείου

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, προέβησαν στη σύλληψη ενός (01) ημεδαπού, για παράβαση του νόμου 4139/2013 ''περί εξαρτησιογόνων ουσιών'', στο λιμάνι εξωτερικού Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συστηματική πολύμηνη έρευνα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), της Ομάδας Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε συνεργασία με τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), του Γραφείου Ασφάλειας καθώς και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας και διενεργήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε φορτηγό όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο), το οποίο είχε εκφορτωθεί από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από λιμένα Ιταλίας.

Κατά τον έλεγχο, κατόπιν ένδειξης από τον αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΜΕΖΚΑΛ», τα στελέχη εντόπισαν επιμελώς στοιβαγμένα στο χώρο του φορτίου, οκτώ (08) χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν σαράντα τρεις (43) πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους σαράντα οκτώ κιλών και εκατόν τριάντα εννέα γραμμαρίων (48.139 γρ), καθώς και διακόσιες δεκαπέντε (215) πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους είκοσι ενός κιλών και διακοσίων εξήντα γραμμαρίων (21.260 γρ).

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη σήμερα στην Αττική, έξωθεν της οικίας του, έτερος ημεδαπός (69 ετών) εμπλεκόμενος στη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών από στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ ακολούθησε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του.

Ο 61χρονος ημεδαπός, οδηγός του Φ/Γ οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο) καθώς και ο 69χρονος ημεδαπός πρόκειται να προσαχθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων για εξέταση. Επιπλέον κατασχέθηκαν το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο, τέσσερις (04) συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (1.990 €).

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 €).

