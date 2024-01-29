Έσβησε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα μεταξύ Λιτοχώρου και Λάρισας, κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Λόγω της φωτιάς διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πρανές και έκαψε μόνο ξερά χόρτα.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, αποκαταστάθηκε η μονή γραμμή στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη ενώ το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 50 αναχώρησε από τη Λάρισα με 87 λεπτά καθυστέρηση.

Πηγή: skai.gr

