Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 50χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε από τη θετή του κόρη ότι τη βίαζε επί δύο χρόνια κι όσο αυτή ήταν ανήλικη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου και βιασμό, χωρίς να τού αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών, ενώ μετά την (νέα) καταδίκη του, επέστρεψε στις φυλακές.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, τονίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι η καταγγελία έγινε για εκδικητικούς λόγους. Αναφορικά με μηνύματα ερωτικού περιεχομένου που φέρεται να έστελνε στην παθούσα μέσω κινητού τηλεφώνου, είπε ότι δεν ήταν δικά του.

Η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης, όταν η 21 ετών (σήμερα) καταγγέλλουσα απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Όπως περιέγραψε, ο 50χρονος πατριός της, τουλάχιστον από το 2019, ενεργούσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, κάτι που αποπειράθηκε να πράξει εκ νέου ανήμερα του Πάσχα του 2021, οπότε και αποφάσισε να τον καταγγείλει. Η μητέρα, κατά την ίδια, δεν γνώριζε το παραμικρό για τον εφιάλτη που ζούσε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

