Με συμμετοχή πλήθους κόσμου, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων στο κέντρο του Αγρινίου το πρωί της Δευτέρας. Ταυτόχρονα αγρότες της Πελοποννήσου, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας στην Τρίπολη.

Στο Αγρίνιο, η κεντρική πλατεία γέμισε από αγροκτηνοτρόφους που απαίτησαν με μαζικότητα την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο τους.

«Κάθε μήνα γονατίζουμε από το υψηλό κόστος παραγωγής, με το ακριβό πετρέλαιο, τις απανωτές αυξήσεις στην τιμή ρεύματος, εξαιτίας της “απελευθέρωσης” της Ενέργειας και της «πράσινης μετάβασης», τις αυξήσεις σε ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροτικά μέσα και εφόδια», ανέφερε μεταξύ άλλων το κάλεσμά τους.

Κατά την άφιξη των τρακτέρ στο κέντρο του Αγρινίου δεν έλειψε η ένταση με τις δυνάμεις της Αστυνομίας που δεν επέτρεπαν την διέλευση όλων των οχημάτων προς την κεντρική πλατεία. Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε και τα τρακτέρ προχώρησαν στην οδό Αναστασιάδη.

Στη συγκέντρωση πήραν το λόγο, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Περιφερειάρχη και Περιφερειακός Σύμβουλος Γ. Κοντογιάννης, που έγινε μάλιστα αποδέκτης αποδοκιμασιών, εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου, του Εργατικού Κέντρου, του Αγροτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Σ. Γεωργούσης, του Α.Σ. Αγράφων κ. Γιαννούλης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γ. Λεχουρίτης, οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής των αγροτών κ. Ζαρναβέλης και Μολώνης και ο πρόεδρος της ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας Σπ. Κοτοπούλης.

Στην Τρίπολη, σύμφωνα με το arcadiaportal.gr οι αγρότες πέταξαν πορτοκάλια έξω από το κτίριο της περιφέρειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας καθώς σύμφωνα με τους ίδιους έχουν 5 χρόνια δεν έχουν εισόδημα και τον Μάρτιο αναμένεται να πάρουν τα πρώτα χρήματα.

