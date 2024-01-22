Ένας 41χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, για απόπειρα σε προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, ο οποίος όμως έπεσε θύμα δύο ανήλικων που είχαν φτιάξει ψεύτικο προφίλ 13χρονης για να ψαρευουν θύματα και να τα εκβιάζουν

Ειδικότερα, δύο 17χρονοι δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ με στοιχεία 13χρονης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και απέκτησαν επαφή με υπαρκτό προφίλ 41χρονου χρήστη της πλατφόρμας.

Αφού οι δύο πλευρές συνομίλησαν για μικρό χρονικό διάστημα, ο 41χρονος απέστειλε στην υποτιθέμενη 13χρονη οπτικοακουστικό υλικό γενετήσιου χαρακτήρα και δρομολογήθηκε συνάντηση απογευματινές ώρες της 20-1-2024 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Στο ραντεβού εμφανίστηκαν οι δύο 17χρονοι διαχειριστές του ψεύτικου λογαριασμού, ακολούθησε επεισόδιο, κλήθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης και προσήχθησαν στην ανωτέρω υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον 41χρονο, οι δύο 17χρονοι αφού τον ενημέρωσαν για το υλικό που έχουν στην κατοχή τους, απαίτησαν χρηματικό ποσό προκειμένου να μην ενημερώσουν την αστυνομία.

Επομένως, οι νεαροί συνελήφθησαν για εκδικητική πορνογραφία και εκβίαση κατά συναυτουργία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 41χρονου και απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τη διερεύνηση του.

Πηγή: skai.gr

