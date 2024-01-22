Ζωοκλέφτες στην Κρήτη κρέμασαν σκυλάκι που πήγε να τους κάνει χαρές

Μόνον αποτροπιασμό και κατακραυγή μπορεί να προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη σε ποιμνιοστάσιο ανάμεσα στα Πραιτώρια και Λιγόρτυνο στη διάρκεια μιας ζωοκλοπής με εμπλεκόμενους δύο νεαρούς από χωριό του Μονοφατσίου, 26 και 21 ετών αντίστοιχα. Τα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων προκαλούν ανατριχίλα και σε κάνουν να απορείς για το πού μπορεί να φθάσεις ένας άνθρωπος και μάλιστα πολύ νέος σε ηλικία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, βίντεο που έχει καταγράψει το σκηνικό της ζωοκλοπής προκαλεί οργή καθώς ο ένας εκ των δραστών κρέμασε, έτσι επειδή του …κάπνισε, ένα από τα σκυλιά του ιδιοκτήτη.

Είναι σοκαριστικό ότι το αθώο πλασματάκι, φαίνεται να έκανε χαρές στους δράστες, κουνούσε την ουρά του, όσο εκείνοι προσπαθούσαν να κλέψουν δύο κατσίκες που ήταν ελεύθερες στο χώρο.

Με βάση τα όσα περιγράφουν αστυνομικοί κύκλοι, ο ένας εκ των δραστών, ο 26χρονος, πλησιάζει το σκυλί, του περνάει από το λαιμό ένα σχοινί και το κρεμάει από σιδερένια δοκό. Εκείνο σπαρταράει όσο ξεψυχά και ένα άλλο σκυλάκι κλαίει από κάτω ακριβώς.

Την κάμερα είχε τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστάσιου σε εσωτερικό χώρο και έτσι έχει καταγραφεί καρέ-κάρε το αποτρόπαιο θέαμα που εκτυλίχθηκε την Πέμπτη.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Αρχανών-Αστερουσίων εντόπισαν τους δράστες, τους ταυτοποίησαν, όμως έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.