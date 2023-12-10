«Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού περιγράφει ξεκάθαρα το πλαίσιο που έχει τεθεί. Είναι σαφές, πολύ καθαρό το πλαίσιο και τις λεπτομέρειες θα τις δούμε αύριο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

«Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη αντιμετώπιση ή μία απόπειρα αντιμετώπισης με τους συγκεκριμένους τρόπους», διευκρίνισε ο κ. Φλωρίδης.

«Αυτό που είναι αποφασισμένος να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να δώσει μία συνέχεια σε ένα πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων με έναν τρόπο αδυσώπητο, με έναν τρόπο που δεν πρόκειται να αφήσει περιθώρια σε κανέναν. Θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μία αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού χωρίς έλεος. Η αναφορά του Πρωθυπουργού σε αυτούς που όσο ψηλά και αν βρίσκονται υποκινούν τα φαινόμενα αυτά, λέει πολλά. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Η φράση του Πρωθυπουργού δείχνει ότι κανένας δεν θα μείνει στο απυρόβλητο. Κανείς δεν πρόκειται να μπει σε καθεστώς προστασίας. Δεν μπορεί μία χώρα να είναι έρμαιο από ομάδες, οι οποίες θεωρούν ότι ζουν σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «η κοινωνία δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.