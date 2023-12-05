Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια χθες, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς, όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά –20.925– άτομα και –15.673 – οχήματα, ενώ

προσήχθησαν –958– άτομα,

συνελήφθησαν –484– άτομα για διάφορα αδικήματα,

βεβαιώθηκαν –4.116– παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

ακινητοποιήθηκαν –101– οχήματα και

κατασχέθηκαν –3-.

Ενδεικτικά, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν –803- άτομα, συνελήφθησαν -4- άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν -79- παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Επιπλέον, στην περιοχή της Κηφισιάς ελέγχθηκαν -58- άτομα και -29- οχήματα, προσήχθησαν –2– άτομα και βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ενώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδας ελέγχθηκαν -9- άτομα.

Επίσης, στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού του νομού Πιερίας:

ελέγχθηκαν –462- άτομα και –362– οχήματα

προσήχθησαν –12– άτομα,

συνελήφθη –1– άτομο για ναρκωτικά,

βεβαιώθηκαν –141– παραβάσεις Κ.Ο.Κ., –2– για στέρηση πιστοποιητικού υγείας και –1– για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και

ακινητοποιήθηκαν –2– οχήματα.

Παράλληλα, ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε περιοχές και οικισμούς με αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην περιοχή των Φαρσάλων:

ελέγχθηκαν –115- άτομα και –93– οχήματα

προσήχθησαν –4– άτομα,

συνελήφθη –1– άτομο για ρευματοκλοπή,

βεβαιώθηκαν –60– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και

ακινητοποιήθηκαν –3– οχήματα.

Στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε περιοχές της Πρέβεζας:

ελέγχθηκαν –45– άτομα και –37– οχήματα

προσήχθησαν –3– άτομα και

βεβαιώθηκαν –13-παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα στο Σουφλί Αλεξανδρούπολης:

ελέγχθηκαν –19- άτομα και –16– οχήματα

προσήχθη –1– άτομο,

βεβαιώθηκε –1– παράβαση Κ.Ο.Κ. και

ακινητοποιήθηκε –1– όχημα.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

