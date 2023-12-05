Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή της Πιερίας.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 14:30 στις στην Παλαιά Εθνική Οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν -κατά πληροφορίες- μετωπικά, στο ύψος της Νέας Χράνης.

Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα δύο να τραυματιστούν

Νεκροί είναι ο 77χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου και μια 77χρονη που επέβαινε στο ίδιο ΙΧ Η 75χρονη σύζυγος του νεκρού οδηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ τραυματίας είναι και ο 25χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.

Για τον απεγκλωβισμό των νεκρών και των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.