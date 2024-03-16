Συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ο 18χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν για υπόθεση ληστείας και απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας στα Εξάρχεια στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο νεαρός άντρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν για την υπόθεση ληστείας και απόπειρας βιασμού, στις 29 Φεβρουαρίου όταν εισέβαλε μαζί με τον συνεργό του, που ήδη -έχει συλληφθεί- στο σπίτι 36χρονης στα Εξάρχεια.

Ο 18χρονος, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων όπου εξακριβώθηκε ότι διώκεται με ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού κατά συναυτουργία και της τετελεσμένης ληστείας κατά συναυτουργία, το οποίο εκδόθηκε βάσει της δικογραφίας που σχημάτισε η ανωτέρω υπηρεσία στο πλαίσιο εξιχνίασης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Φεβρουαρίου, οι δύο κατηγορούμενο εισέβαλαν σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, εντόπισαν την ένοικο, την ακινητοποίησαν και της ζήτησαν να τους παραδώσει τα κοσμήματά της.

Στην συνέχεια, οι δράστες αποπειράθηκαν να προβούν σε πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος της γυναίκας, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, καλώντας σε βοήθεια.

Οι δράστες αφού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, τιμαλφή και διάφορα προσωπικά της αντικείμενα, διέφυγαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.