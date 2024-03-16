Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στην Κέρκυρα: Νεαρός σκοτώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα του καρφώθηκε σε κολώνα

Ο άτυχος νέος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε κολώνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

ΕΚΑΒ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (16/3) επί της Εθνικής Αντιστάσεως στην Κέρκυρα με θύμα ένα νεαρό άνδρα.

Ο άτυχος νέος, σύμφωνα με την ertnews.gr επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, όταν για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος  διενεργεί η τροχαία της Κέρκυρας

