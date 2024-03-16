Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (16/3) επί της Εθνικής Αντιστάσεως στην Κέρκυρα με θύμα ένα νεαρό άνδρα.

Ο άτυχος νέος, σύμφωνα με την ertnews.gr επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, όταν για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία της Κέρκυρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.