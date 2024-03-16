Εξαδάκτυλος: «Τα φακελάκια, θεωρητικά, θα μειωθούν με τα απογευματινά χειρουργεία»

«Τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία δεν πιστεύω ότι θα έχουν κάποια συνταρακτική επίδραση στις λίστες των πρωινών, διότι πολύ απλά δεν το είδαμε να συμβαίνει και στις λίστες των πρωινών ιατρείων, από τότε που καθιερώθηκαν τα επί πληρωμή απογευματινά, εδώ και 23 χρόνια. Εάν όμως έχουμε 50.000 επιδοτούμενα χειρουργεία με πόρους της ΕΕ στο απογευματινό ωράριο, αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση του χρόνου αναμονής» δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM.

«Όσον αφορά την ντροπή που μας συνοδεύει 40 χρόνια τώρα, δηλαδή τα φακελάκια, θεωρητικά με τα απογευματινά χειρουργεία θα μειωθούν. Ωστόσο μένει να το δούμε στην πράξη, η οποία ενίοτε μας εκπλήσσει. Και το λέω αυτό γιατί όποτε είχαμε αυστηροποίηση και «κυνήγι» για τα φακελάκια, δεν είδαμε μείωση του φαινομένου» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΙΣ.

Ο ίδιος, μιλώντας για τις αλλαγές που συντελούνται στη χώρα μας, αυτή την περίοδο στο χώρο της υγείας, χαρακτήρισε υπερβολές τα όσα ακούγονται περί ιδιωτικοποίησης της.

«Από το 2001 έχουμε απογευματινά ιατρεία επί πληρωμή, μέσα στο ΕΣΥ. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε η υγεία με αυτό τον τρόπο. Επίσης, από το 2012 έχουμε συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ σε όλες τις επεμβάσεις που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δημόσια τα ιδιωτικά θεραπευτήρια; Προφανώς όχι. Καλό είναι να είμαστε λίγο φειδωλοί σε χαρακτηρισμούς».

Οι αγροτικοί που γίνονται προσωπικοί γιατροί είναι λύση ανάγκης για περιοχές όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότητες

Για τον Προσωπικό Γιατρό ο πρόεδρος του ΠΙΣ σχολιάζει: «Το ότι μπαίνουν και ιδιώτες ήταν μία δυνατότητα που ο νόμος προέβλεπε από το 2022, την οποία άργησε πολύ το υπουργείο να υλοποιήσει. Αφορά πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη κάνει την προσωπική τους επιλογή για γιατρούς που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα, και έτσι αυτοί οι πολίτες δεν πάνε υποχρεωτικά σε κάποιον γιατρό που δεν είναι της αρεσκείας τους. Άρα αυτό είναι καλώς καμωμένο και θα λειτουργήσει θετικά. Σε ό,τι αφορά τους αγροτικούς που γίνονται Προσωπικοί αυτό είναι μία λύση ανάγκης περισσότερο για περιοχές που δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότητες». Δηλαδή οι πολίτες απομακρυσμένων περιοχών λογίζονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ερωτάται ο κ. Εξαδάκτυλος: «Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Ή δεν έχουν καθόλου γιατρό, ή τους φροντίζει και για τα θέματα πρόληψης και της τήρησης του φακέλου, ο γιατρός που είναι στην περιοχή τους. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό στον αγροτικό γιατρό, γιατί ως μοναδικός γιατρός σηκώνει απίστευτο φορτίο. Κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που θα έκανε κάποιος ειδικός». Έχει όμως ο αγροτικός γιατρός τις γνώσεις για να αναλάβει εξολοκλήρου περιστατικά ως προσωπικός ; «Προφανώς είναι ο γιατρός με τη λιγότερη εκπαίδευση από όλους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ωστόσο πάντα τίθεται θέμα δυνατοτήτων. Και αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.