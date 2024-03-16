Παραλίγο τραγωδία στον Ιλισσό στην Αττική σήμερα το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε το ξαφνικό μπουρίνι «φουσκώνοντας» τα νερά του ποταμού.

Εκείνη την ώρα μέσα στην κοίτη, που αρχικά δεν είχε νερό βρισκόταν μια παρέα παιδιών που έπαιζε και έκανε ποδήλατο.

Από την ξαφνική βροχόπτωση άρχισαν αμέσως να «κατεβαίνουν» νερά και ξαφνικά τα παιδιά εγκλωβίστηκαν στην άκρη του ποταμού με άμεσο κίνδυνο να παρασυρθούν.

Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που έριξε σκάλα ώστε τα παιδιά να ανέβουν στο δρόμο.

Πηγή: skai.gr

