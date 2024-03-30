Συνελήφθη σήμερα, 30 Μαρτίου 2024, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση, εντός δασικής έκτασης, στο όρος του Υμηττού, άνωθεν της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κουταλά Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

