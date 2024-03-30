Ξεκίνησε δυναμικά και με πολύ καλές προοπτικές η τουριστική σεζόν για τη Ρόδο

Με τις καλύτερες προοπτικές έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στο νησί της Ρόδου και σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις θα εξελιχθεί ιδιαίτερα δυναμικά και τους επόμενους μήνες με ανάλογη τόνωση της τοπικής οικονομίας.

«Αναμένουμε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από όλες σχεδόν τις τουριστικές αγορές και θεωρούμε δεδομένο ότι οι αφίξεις τουριστών φέτος θα είναι αυξημένες» επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου Χρήστος Μιχαλάκης.

Ήδη από το Σαββατοκύριακο καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στις πτήσεις τσάρτερ και η κίνηση πρόκειται να εκτιναχθεί στα ύψη καθώς, αφού αυτό το διάστημα είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι μαζικές αφίξεις τουριστών και θα γινόταν ουσιαστικά η έναρξη της τουριστικής περιόδου που αποδίδεται κυρίως στο Πάσχα των Καθολικών.

Η τουριστική κίνηση θα ανέβει όμως ακόμα περισσότερο αναφέρει ο κ. Μιχαλάκης αφού από 1 έως και 7 Απριλίου ο αριθμός των πτήσεων τσάρτερ σχεδόν διπλασιάζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνο το διάστημα αναμένεται να προσγειωθούν στη Ρόδο 122 πτήσεις τσάρτερ από διάφορες χώρες, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την τουριστική κίνηση, ενώ μέχρι και τις 10 του μήνα αναμένεται να ανοίξουν και τα περισσότερα από όσα ξενοδοχεία δεν έχουν ακόμα ανοίξει, ώστε να φιλοξενήσουν τους τουρίστες που αρχίζουν να καταφθάνουν μαζικά στο νησί.

«Η σεζόν σύμφωνα με τα μέχρι τώρα θα είναι πολύ καλή και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού της Ρόδου Διονύσιος Τσιλιγκίρης.

Υπάρχει άνοδος κρατήσεων από όλες σχεδόν τις τουριστικές αγορές γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως επισημαίνει ο κ. Τσιλιγκίρης ενώ σημαντικός αριθμός τούρκων τουριστών πρόκειται να επισκεφτεί το νησί της Ρόδου και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας για επταήμερη visa.

Αυξημένη κίνηση αναμένεται από Αγγλία, Ολλανδία, Σκανδιναβία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η αγορά του Ισραήλ που ξεκινά καλά αλλά κανείς δεν γνωρίζει για το πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης όπως επισημαίνει ο κ. Τσιλιγκίρης ότι από τη Γερμανία υπάρχει ένα «μούδιασμα» στις κρατήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά στη συνέχεια.

Το πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό της έλλειψης προσωπικού που ταλανίζει τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις αναφέρει ο κ. Τσιλιγκίρης επισημαίνοντας ότι γίνεται κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του.

Την αισιοδοξία του εξέφρασε πρόσφατα με δηλώσεις του και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου τονίζοντας η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί μας θα είναι θετική και μάλιστα κατά τις εκτιμήσεις του η κίνηση θα καταγράψει αύξηση που θα φτάσει ακόμα και το 5% γεγονός που σημαίνει ότι πάμε για νέο ρεκόρ καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενη επίδοση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.