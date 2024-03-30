Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κακόρεμα στον Υμηττό αργά το βράδυ της Παρασκευής.
Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον Υμηττό Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2024
Πηγή: skai.gr
