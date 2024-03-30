Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Υμηττό

Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες 

UPDATE: 03:30
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κακόρεμα στον Υμηττό αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή.

